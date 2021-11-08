Дощі, мокрий сніг та похолодання до 4°С: погода 9 листопада

На початку другого тижня листопада погода в Україні дещо погіршиться. Прийде невелике похолодання до 4°С удень у деяких регіонах. Також подекуди очікуються дощі, а десь – навіть мокрий сніг. Докладніше – у прогнозі.

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У вівторок, 9 листопада, у всіх північних, а також у більшості західних та центральних областей очікується 4-7°С удень. А ось у Закарпатській, Дніпропетровській, Одеській та в усіх східних областях удень буде трохи тепліше – 6-9°С. У решті південних областей, а також у Криму буде найбільш тепло – там обіцяють 8-11°С удень. Уночі по всій Україні очікується від 2°С на заході, на півночі та в центрі країни до 8°С на півдні та в Криму.

З опадів 9 листопада очікується мокрий сніг у Сумській та Харківській областях, а також дощ у решті східних областей, на півдні та в Криму. Середня швидкість вітру країною очікується на рівні 11-22 км/год. У Харківській області, а також місцями на півдні, у центрі та в Криму можливі шквали близько 25-29 км/год. Найсильніший вітер буде на півночі – 18-29 км/год. А найменш вітряно буде на заході – близько 7-18 км/год.

У столиці України, Києві, 9 листопада очікується температура повітря від 0°С до 6°С протягом дня, сильний вітер 14-22 км/год та похмура погода з проясненнями.