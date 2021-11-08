Компанії Коломойського претендуют на постачання рекордного обсягу дизпалива УЗ

Компанії Коломойського претендуют на постачання рекордного обсягу дизпалива УЗ

Дві компанії олігарха Ігоря Коломойського претендують на постачання державній "Укрзалізниці" рекордного обсягу дизельного палива 200 тис. тонн за формулою "Роттерам+", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це свідчать дані системи ProZorro.

Це ТОВ "Лівайн Торг" - ексклюзивний продавець паливних талонів "Авіас" через мережу АЗС "Приват" і ТОВ "Оіл Трейд 2018" - ексклюзивний трейдер Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Тендер передбачає постачання 200 тис. тонн дизельного палива до березня 2022 року за ціною порту Роттердам (Нідерланди) плюс вартість доставки палива в Україну.

За цією формулою "Укрзалізниця" купує дизельне паливо з 2018 року. Навесні-влітку 2021 року в рамках формульного контракту держкомпанія закупила 95 тис. тонн, з яких 36 тис. тонн - Кременчуцький НПЗ, що виробляє дизпаливо з української нафти компанії "Укрнафта".

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем ДП в Україні. Річна потреба становить 300-350 тис. тонн.

Нагадаємо, "бензинова" форма є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні. При цьому єдиним потерпілим від цієї формули в країні себе вважають два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

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