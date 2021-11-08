Саакашвілі перевели в найнебезпечніше місце для його життя - Ясько

Екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який голодує 39-й день, без узгодження з родичами й адвокатами з в'язниці в місті Руставі перевели у Глдані, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Усупереч заявам консиліуму лікарів, грузинського й українського обмудсменів, позиції України, його перевели в найнебезпечніше місце для його життя - Глдані!" - написала депутат Верховної Ради і цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько. на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Ясько повідомила, що Саакашвілі в невідомому напрямку вивезли з в'язниці в місті Руставі.

"Десь годину тому в невідомому напрямку Міхеіла вивезли з в'язниці. Переміщення його ні з родичами, ні з адвокатами не було погоджено", - написала Ясько.

Вона також наголосила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані, проте "наскільки він критичний, ніхто зараз не може підтвердити".

Також в оприлюдненому відео Ясько сказала, що в'язниця не дає інформації про те, де наразі перебуває Саакашвілі та в якому напрямку його вивезли.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі. Наразі Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення – сфальсифікованими.