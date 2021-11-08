Польща очікує загострення ситуації на кордоні найближчими годинами

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох попередив про можливість загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Там сьогодні тисячі нелегальних мігрантів намагаються прорватися через кордон та потрапити в Європу, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Під час наради під головуванням польського президента Солох заявив, що ситуація може загостритися вже найближчими годинами.

"Ми очікуємо посилення нападів на кордоні найближчими годинами" , - цитує канцелярія президента Польщі главу Бюро нацбезпеки.

Президент Польщі Анджей Дуда розглядає можливість скликання Ради національної безпеки через ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, сьогодні вранці з Білорусі до польського кордону вирушили тисячі мігрантів, щоб прорватися на територію ЄС.