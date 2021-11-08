Литва закликала запровадити санкції проти аеропортів Білорусі
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс через погіршення ситуації на кордоні Європейського союзу та Білорусі закликає ЄС посилити санкції та включити до списку санкційних об'єктів білоруські аеропорти, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Європа більше не може зволікати. Нагнітання події на польському кордоні є лише ще одним доказом того, що білоруський режим вже переходить до активних наступальних та провокаційних дій. Європі слід негайно реагувати, посилюючи санкції - щодо аеропортів Білорусі мають бути введені санкції" , - сказав Ландсбергіс.
"Всі авіалінії світу мають зрозуміти, що, літаючи до Білорусі, вони співпрацюють із злочинним режимом" , - заявив міністр, додавши, що "білоруський режим" продовжує використовувати аеропорти для організації нелегальної міграції.
У понеділок від влади Польщі почали надходити дані про велику групу мігрантів, що зібралася на білоруській території в безпосередній близькості від кордону. На кадрах з вертольота, розміщених у твіттері міністерства оборони Польщі, видно велику групу мігрантів у районі КПП "Кужниці".
Зі свого боку, у Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що ситуація на білорусько-польському кордоні перед загородженнями перебуває понад 2 тис. мігрантів, і що
у відповідь на невиправдане застосування спеціальних засобів (польськими прикордонниками) частина біженців перейшла до більш рішучих дій і почала руйнувати польські загородження ”. За даними держагентства БелТА, кількість мігрантів, що скупчилися біля польського кордону, наближається до 3 тисяч.