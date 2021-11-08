Мати підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові боїться приїжджати в Україну

Батька 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП 26 жовтня, не пускають до нього у СІЗО, оскільки він не вакцинувався проти COVID-19. А мати хлопця "боїться приїжджати" в Україну, повідомляє УНІАН.

Про це розповіла адвокат підозрюваного Інна Данилова.

За її словами, у зв'язку з цими обставинами у Миколи досі не взяли кров, адже за законом всі дії щодо неповнолітніх повинні відбуватися в присутності адвоката та когось із батьків.