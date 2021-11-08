Мати підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові боїться приїжджати в Україну
Батька 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП 26 жовтня, не пускають до нього у СІЗО, оскільки він не вакцинувався проти COVID-19. А мати хлопця "боїться приїжджати" в Україну, повідомляє УНІАН.
Про це розповіла адвокат підозрюваного Інна Данилова.
За її словами, у зв'язку з цими обставинами у Миколи досі не взяли кров, адже за законом всі дії щодо неповнолітніх повинні відбуватися в присутності адвоката та когось із батьків.
"Змінилися умови відвідування СІЗО. Складність в чому – тато не вакцинований. Рішення-то прийняли, але як це буде робитися, я, чесно кажучи, особливо не уявляю. А без тата ми не проведемо слідчу дію. Тому татові або потрібно зробити ПЛР-тест.... Мама не приїхала, мама боїться приїжджати. Вона дзвонить, але боїться приїжджати. Каже: "Я таких загроз у своєму житті...". Людина просто в шоці", – сказала Інна Данилова.