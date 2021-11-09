Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 9 листопада 2021

У вівторок, 9 листопада, п'ятий день за місячним календарем. Молодик у знаку зодіаку Козоріг, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Козорозі – гарний момент для планування та початку тривалої копіткої роботи. Можна звернути увагу на те, що давно відкладали.

Сприятливий час для спілкування із впливовими людьми, для будівництва, а також купівлі-продажу нерухомості і земельних ділянок.

Хоча не виключено, що справи загальмуватимуть і виникнуть перешкоди, особливо у фінансових питаннях, під час вступу на роботу, при зверненні до начальства чи в органи влади.

9 листопада – один із найвідповідальніших днів, коли можна перевірити свої можливості і закласти фундамент для майбутніх починань.

Корисно ставити цілі, але варто дотримуватися відданості принципам.

Зростаючий Півмісяць – період, коли кращає самопочуття, з'являється настрій та зростає активність.

Усі стають енергійнішими й удачливішими, тому саме на цей час варто планувати найважливіші і найвідповідальніші справи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку Овен (21.03-19.04)

Старанність і працездатність дадуть гарні результати. Зірки радять Овнам не відмовлятися від порад і підтримки партнерів: у цей день залученість оточуючих допоможе уникнути помилок.

Телець (20.04-20.05)

Тельці можуть розраховувати на вдалий збіг обставин чи нове знайомство, які відіграють важливу роль у подальшому житті. Дуже ефективними будуть флірт і романтичне спілкування. Не виключено, що відбудуться любовні побачення.

Близнята (21.05-21.06)

Для Близнят настане час бути активними в професійній сфері. Зірки обіцяють швидкий результат у всіх починаннях, а також успішні капіталовкладення та покупки. У стосунках буде гармонія та взаєморозуміння.

Рак (22.06-22.07)

У Раків зросте життєвий потенціал, а завдяки особистій чарівності вони зможуть без особливих зусиль зробити чимало вигідних справ. Загалом день є вдалим для втілення задумів і рішучих дій.

Лев (23.07-22.08)

На Левів чекає чудовий день для спілкування із друзями і прийому гостей. У сімейних стосунках, можливо, будуть дрібні непорозуміння. Зірки радять шукати конструктивні рішення та не боятися йти на компроміс.

Діва (23.08-22.09)

Надмірні гордощі і лінощі не дозволять Дівам на належному рівні продемонструвати таланти і здібності. Незважаючи на це, зірки обіцяють представникам знака зміни у фінансовому становищі, хоча треба остерігатися непередбачених витрат чи зайвої щедрості – вони можуть поглинути весь прибуток.

Терези (23.09−22.10)

У Терезів день сприятливий для робочого спілкування, звернення в держустанови й організації. Зірки обіцяють успіх у справах. Втім, варто уникати проектів за участю малознайомих осіб. Є ймовірність, що буде невеликий виграш, вигідна пропозиція чи подарунок.

Скорпіон (23.10-21.11)

Зірки радять Скорпіонам закінчити справи, які пов'язані із зобов'язаннями перед іншими і які в подальшому можуть завдати неприємностей. Можливо, будуть непорозуміння на роботі, через які початкові плани доведеться змінити. У стосунках із близькими буде повне порозуміння.

Стрілець (22.11-21.12)

Удача чекає на Стрільців, які ведуть комерційну діяльність. Зірки обіцяють прибуток або ж значне наближення до бажаного результату. Можливі короткочасні романтичні захоплення.

Козоріг (22.12-19.01)

Зірки обіцяють Козорогам сприятливий день для вирішення справ і зміцнення авторитету на роботі. Імовірно, не зможете порозумітися з оточуючими на ґрунті несправедливого ставлення. Ситуацію допоможуть виправити щирість і прямота, а от запальність і нетерпіння лише ще більше похитнуть становище.

Водолій (20.01-18.02)

День для Водоліїв є вдалим, щоб втілити творчі задуми. Зірки рекомендують не прагнути брати гору в кожному питанні і бути демократичнішими й тактовнішими. Перед представниками знака може постати вибір між любовними пригодами і домашніми обов'язками.

Риби (19.02-20.03)

Професійна діяльність вимагатиме від Риб значних зусиль. Можливо, виникнуть проблеми матеріального характеру. Зірки радять бути терплячішими і працьовитішими – це допоможе нівелювати негативні тенденції дня.