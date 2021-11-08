Зеленський підписав закон про НАБУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України", ухваленого Верховною Радою 19 жовтня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Документ усуває суперечності між Конституцією та законом "Про Національне антикорупційне бюро України", визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи", - повідомляє Офіс президента України.

Так, закон визначає повноваження Кабінету Міністрів України про призначення на посаду директора НАБУ та звільнення його виключно за наявності встановлених цим документом підстав.

У законі закріплено, що до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ входять шість осіб, три з яких визначає уряд, а інші три особи – уряд на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.

"У документі також визначено засади організації та проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро, яку щороку здійснює відповідна комісія", - зазначено в повідомленні.

Закон набуває чинності наступного дня після опублікування.

Як повідомлялося, 19 жовтня парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №5459-1.

Цей документ змінює статус НАБУ і перетворює його на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (на сьогодні НАБУ є державним правоохоронним органом - ІФ). При цьому зазначено, що вимоги Кабінету Міністрів до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Національне бюро.

Законопроект передбачає, що зміна статусу НАБУ не потребує жодних додаткових заходів, пов'язаних із ліквідацією чи реорганізацією органу.

Законопроект також вилучає норму, згідно з якою НАБУ утворює президент.

Відповідно до пропонованих змін, роботу НАБУ координує Кабмін у межах і в порядку, встановлених цим законом, але положення про НАБУ уряд не затверджує. У законопроекті наголошується, що акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю або в окремій частині Кабінетом Міністрів. Призначає і звільняє директора НАБУ Кабінет Міністрів (у чинному законі - президент - ІФ).

"Кабінет Міністрів України виключно за наявності підстав... ухвалює рішення про звільнення директора Національного бюро з посади, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини посадового складу Кабміну", - йдеться в законопроекті.

Законопроект передбачає, що директором Національного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права щонайменше десять років, досвід роботи на керівних посадах у державних органах, установах, організаціях, зокрема за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років, володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, з яких трьох членів комісії пропонує Кабінет Міністрів України і ще трьох - Кабмін на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років до завершення терміну повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції.

Як зазначила під час обговорення пропозицій і поправок до законопроекту голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу"), у конкурсній комісії працюватимуть незалежні експерти, як і рекомендувала Венеціанська комісія.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що Конституційний Суд 28 серпня 2020 року визнав неконституційним указ президента №218/2015 "Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України", а 16 вересня 2020 року КС визнав неконституційними окремі положення закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".