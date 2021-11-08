До в'язниці Саакашвілі стягнули спецназ, поліція зміцнює позиції

На територію лікарні Глданської в'язниці №18, куди на гелікоптері перевели екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі , прибули значні сили поліції Про це пише видання Interpressnews, повідомляє Сьогодні.

За словами кореспондента видання, у двір закладу в'їхали жовті автобуси зі спецназом та поліцейські машини.

Також повідомляється, що у двір установи заводять машини поліції.

Крім того, біля 12-ї пенітенціарної установи в Руставі, де знаходиться колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, з'явився вертоліт.

Кілька хвилин тому вертоліт приземлився на прилеглій до в'язниці території.

Поки що невідомо, чи пов'язана мобілізація вертольота з переведенням колишнього президента Михайла Саакашвілі в інше місце.