Порошенко продав права на "5 канал" і "Прямий"

Через закон про олігархів попередній президент Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканалах "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники, повідомляє Українська правда.

"У минулу п'ятницю ми створили новий медіа-холдинг "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами…

Медіа-холдинг "Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав у телеканалах "5 канал" та "Прямий".

Придбання було здійснено за ринковою ціною", - сказано в заяві "5 каналу".

Суми угоди телеканали не повідомляють, однак відзначається, що "угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни".

У заяві зазначають, що угода забороняє Порошенку впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль над "Вільними медіа".

Також повідомляється, що нові власники "Вільних медіа" найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику.

Крім того, телеканали повідомили, що додаткових 10% акцій холдингу відвели під участь трудового колективу медіа, тому трудові колективи стали найбільшим акціонером.

"Народні депутати відразу ж передали свої акції в управління телеканалам, тобто знову таки – їх трудовим колективам.

Таким чином, вони повністю дотрималися вимог законодавства щодо усунення конфлікту інтересів та забезпечили, що політики не зможуть чинити жодного тиску на менеджмент каналів чи їх редакційну раду".