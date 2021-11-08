Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку встановили новий річний мінімум – 26,07 гривень на купівлю. Національний банк знову зробив усе можливе, щоб долар не опустився нижче за визначений ним рівень.

З абсолютною точністю повторилася ситуація, що мала місце минулої п'ятниці. Експортери, готуючись до сплати податків, поспішали продати потрібні суми. Створену ними додаткову пропозицію валюти нема кому викуповувати, крім Національного банку. Схоже, що домовленість між Інститутською та великими компаніями існує. Інакше, чим пояснити таку жорстку підтримку Нацбанком долара? Сьогодні він дозволив йому опуститися лише на 2 копійки – до 26,08 гривень. Вийшовши з великою інтервенцією на цьому рівні, він утримував його аж до кінця торгів (як і минулої п'ятниці, але тоді Нацбанк викуповував усе за ціною 26,10 гривень).

Закрили торги понеділка на 2 копійки і на купівлі, і на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,09/26,15 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися вужче порівняно з попереднім робочим днем: спред на відкритті становив 6 копійок. Перша угода на 1 млн. доларів за ціною 26,095 гривень пройшла о 9:24. О 10:10 на ринку з'явився Національний банк: за традицією, що склалася, він викупив кілька заявок від продавців у районі 26,085 гривень на загальну суму 5 млн доларів. Після цього регулятор пішов із ринку. Наступні дві години на ринку зберігався приблизний баланс покупців і продавців, але після 12 години охочих купити залишилося досить мало: частина покупців вирішила почекати і прибрала свої заявки. О 12:15 котирування опустилися до 26,07 гривні на купівлі та 26,09 гривні на продажу. Вирішивши, що зволікати більше не можна, Національний банк знову вийшов на ринок із ордером на покупку за ціною 26,08 гривень. Як повідомив порталу «Курс України»﻿ один із учасників торгів, регулятор маскує реальний обсяг свого ордера на покупку. При тому, що в системі Bloomberg відібралася заявка на 10 млн доларів, сьогодні він купив щонайменше 100 млн. Нацбанк перебував на ринку до 16 годин і не дозволив долару подешевшати сильніше.

Котирування закриття – 26,08/26,09 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 9,2 млн. порівняно з минулою п'ятницею і склав 311 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

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