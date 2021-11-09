Газпром відмовився збільшити транзит газу через Україну

Російська енергетична компанія «Газпром» відмовилася збільшити транзит природного газу через Україну. Підприємство не стало бронювати додаткові потужності з перекачування палива через територію сусідньої країни на 9 листопада, свідчать дані платформ RBP і GSA Platform, повідомляє ТАСС.

«Оператор ГТС України» на аукціоні розмістив транзитні потужності на 9 листопада обсягом до 9,8 мільйона кубометрів на добу через газорозподільну станцію «Суджа» і до 5,2 мільйона кубометрів на добу через станцію «Сохранівка». Проте за результатами аукціону "Газпром" так і не скористався пропозицією.

За даними GSA Platform, на аукціоні також було запропоновано потужності з прокачування 57,6 мільйона кубометрів на добу трубопроводом «Ямал — Європа» через Польщу на 9 листопада, які також залишилися не затребуваними.

Перекачування російського газу до Європи через територію України 2020 року становило 55,8 мільярда кубометрів — найнижчий обсяг за останні 30 років. За десять місяців 2021 року транзит газу з Росії до Європи через українську газотранспортну систему (ГТС) скоротився на 22 відсотки порівняно з аналогічним періодом 2020 року. У січні-жовтні поточного року обсяг перекачування палива становив 35,3 мільярда кубометрів, а роком раніше - 45 мільярдів кубометрів.