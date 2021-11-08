Никифоров зробив нову заяву щодо військ РФ на кордоні

Російська Федерація наразі здійснює не так кількісні, як якісні зміни в розташуванні угруповань своїх військ на кордоні з Україною, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Російська Федерація вже давно тримає поблизу кордонів України специфічні угруповання військ. Їхній характер та активність дозволяють робити певні висновки про їх призначення. Звичайно, вони під прицілом як наших спецслужб, так і спецслужб наших партнерів. Розвідники помітили, що там відбуваються певні зміни: не так кількісні, як якісні, триває певне підсилення" , — сказав речник глави держави.

На його думку, саме такі зміни стали причиною стурбованості міжнародних партнерів, що вилилося в публікації західних ЗМІ.

"Але висновки щодо конкретних цілей Росії та можливого розвитку подій на кордоні наразі робити передчасно" , — зауважив Никифоров.

Він також запевнив, що Україна має повну комунікацію з партнерами на різних рівнях, і є готовність реагувати на будь-які сценарії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Washington Post писала, що Росія знову почала нарощувати війська на кордоні з Україною. Адміністрація президента США провела міжнародні консультації щодо стягування російських військ.

Буквально вчора, 7 листопада, Никифоров заявив про відсутність доказів стягування російських військ до кордону з Україною. Він зазначив, що залишається відкритим питання, чи правдива ця інформація, яку поширюють американські ЗМІ, та навіщо вони її поширюють.