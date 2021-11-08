Регулятор планує підвищити тариф Укренерго на передачу електроенергії

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), розглядає можливість підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2022 році. Зокрема, планує підвищити ціну на 11,4% – до 327,49 грн/МВт·год (без ПДВ). Цього року тариф становить 293,93 грн/МВт·год, повідомляє UBR.

Регулятор планує визначитись на засіданні 10 листопада. Проект рішення включено до порядку денного.

У документі зазначено, що до тарифу системного оператора включається виплата 1,68 млрд грн відсотків за облігаціями на $825 млн, випущеними "Укренерго" у листопаді під держгарантії для розрахунків із промисловою генерацією відновлюваними джерелами енергії за 2020 та 2021 роки.

Договори на суму 10,25 млрд грн для погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") з подальшим розрахунком із виробниками "зеленої" електроенергії було укладено компанією наприкінці 2020-го.

Також закладено виплату відсотків на 2022 рік за кредитними договорами з Ощадбанком, Укргазбанком та Укрексімбанком у розмірі 1,15 млрд грн.

Крім того, регулятор пропонує встановити суму витрат "Укренерго" на виконання спецзобов'язань щодо підтримки розвитку ВІЕ-генерації у розмірі 22,07 млрд грн (у 2021 році – 26,5 млрд грн). Ці витрати становлять більшу частину тарифу на передачу.

У розрахунках НКРЕКУ враховувала прогнозовані промислові обсяги виробництва на рівні 14,32 млн МВт·год. Купівлю цієї електроенергії заклали за "зеленим" тарифом у 3,78 тис. грн/МВт·год, а продаж – за ціною 1,8 тис. грн/МВт·год.

Для домашньої генерації обсяги виробництва прогнозуються у розмірі 1,25 млн МВт·год, "зелений" тариф – 5,49 тис. грн/МВт·год, а ціна продажу постачальниками універсальних послуг – 2,17 тис. грн/МВт·год.

При цьому регулятор не включив до тарифу наступного року 20% оплати "зеленої" електроенергії, що становить 10,8 млрд грн. Це пов'язано із нормами закону про альтернативні джерела енергії, що передбачає ці виплати з бюджету. При тому, що у бюджеті на 2021 рік, та у проекті на 2022 рік таких виплат не враховано.