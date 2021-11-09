Сумки, окуляри та рукавички: аксесуари взимку 2021-22

Кожен стиліст підтвердить: питання про аксесуари і як їх поєднувати не закінчуються ніколи. І не дивно: аксесуари, безумовно, доповнюють образ, роблять його закінченим, можуть бути як колірним продовженням, так і акцентом в образі. Головне - щоб лук був гармонійним, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Стиліст Ганна Мішаївна розповіла у своєму Instagram, які прикраси використовувати восени і взимку.

Шарфи, хустки, головні убори, ремені, рукавички, окуляри, парасольки, сумки (теж будемо їх вважати аксесуарами) - всі ці речі сміливо можна вплітати в образ в холодну пору року.﻿

Як поєднувати аксесуари цієї осені і взимку: приклади луків

Шарф в тон сумці

фото: instagram.com/anna_mishaevna

фото: instagram.com/anna_mishaevna

Контрастний або монохромний образ

фото: instagram.com/anna_mishaevna

фото: instagram.com/anna_mishaevna

Сумка "перегукується" з взуттям