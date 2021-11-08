МЗС України направило до МЗС Грузії ноту через Саакашвілі

Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням колишнього президента Грузії, нині громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарний медичний заклад №18 у Глдані та відсутністю інформування про це української сторони, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеіла Саакашвілі до цивільного медичного закладу, який мав би всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги", - зазначено в коментарі, оприлюдненому прес-службою МЗС України.

Зазначається, що в понеділок у зовнішньополітичне відомство Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу.

"Подальше перебування громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики та напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями", - вважають в українському міністерстві.

Як повідомлялося, в понеділок, 8 листопада, Саакашвілі, який голодує 39-й день, перевезли на госпіталізацію в тюремну лікарню в Тбілісі. Пізніше депутат Верховної Ради та цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько уточнила, що госпіталізацію Саакашвілі було проведено без узгодження з родичами й адвокатами.