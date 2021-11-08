Нідерландська компанія розроблятиме дві нафтогазові ділянки в Україні

Міністерство енергетики та нідерландська ЕР UKRAINE B.V. підписали дві угоди на розподіл вуглеводнів, що дає право розробляти Грунівську і Охтирську ділянки, повідомляє Економічна правда.

Засновниками ЕР UKRAINE B.V. є EP Power Europe, a.s (Чехія) та NAFTA a.s (Словаччина).

Угоди про розподіл продукції підписали за двома нафтогазовими ділянками – Грунівська й Охтирська. На церемонії були присутні міністра енергетики України Герман Галущенко, а також посли Словаччини та Чехії Марек Шафін та Радек Матула.

Угоди дозволять компанії займатися пошуком та видобутком вуглеводнів в межах визначених ділянок.

За мінімальними підрахунками, кажуть у Міненерго, інвестиції за двома угодами становитимуть близько 1,5 млрд грн. Термін реалізації угод складає 50 років.

Нагадуємо:

31 грудня уряд підписав угоди строком на 50 років про розподіл продукції на 7 нафтогазових ділянках, конкурс на які пройшов ще у 2019 році. Це були перші УРП в Україні за 9 років.