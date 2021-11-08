Регіони України готуються до віялових відключень електрики

У деяких регіонах України місцева влада попередила співгромадян про можливе тривале знеструмлення, повідомляє UBR.

"По електроенергії вже є по Київській та Херсонській областях заявки старост з оголошеннями про віялові відключення від електроспоживання" , - заявила експерт із житлово-комунального господарства (ЖКГ) Крістіна Ненно.

Причому, зазначила вона, йдеться не про відключення на годину-дві, як це було на Чернігівщині кілька років тому.

"А є такі заявки, що через день – по 10 годин, для населення… Вже попереджають про те, що потрібно готуватися до серйозних віялових відключень" , – додає експерт.

За словами співзасновника Фонду енергетичних стратегій Юрія Корольчука, віялові відключення можливі насамперед у сільських та малонаселених районах, " там, де менші політичні ризики ".

Ситуацію з підготовкою до опалювального сезону Крістіна Ненно назвала " нестабільною спочатку ".

"Не треба далеко ходити, візьмемо Київ – у нас немає жодного району, де не перериті дороги і де не ремонтують тепломережу, абсолютно немає" , – наголосила вона.

Влітку були "нульові кошти" на підготовку, тому наслідки виявилися зараз – доводиться витрачати додаткові гроші на відновлення асфальтного покриття та інші роботи.