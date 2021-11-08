Зеленський і президент Польщі домовилися про обмін візитами

У ході телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда домовилися про обмін візитами та проведення низки заходів, присвячених знаковим ювілейним датам українсько-польських відносин – 30-річчю визнання Польщею незалежності України, встановлення дипломатичних відносин та підписання Договору про дружбу та співпрацю.

"Сторони обмінялися думками щодо складної ситуації, яка склалася на польсько-білоруському кордоні. Глава Української держави поінформував про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються та вживатимуться для його належного захисту", - повідомила прес-служба голови української держави.

Особливу увагу було приділено координації позицій сторін протидії проекту "Північний потік – 2". Співрозмовники були одностайні в оцінках "Північного потоку – 2" передусім як безпекової загрози та підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проекту.

"Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив Зеленський.

Зазначається, що глави держав приділили особливу увагу перспективним проектам співробітництва в енергетичній сфері, зокрема щодо налагодження альтернативних шляхів постачання газу.

Володимир Зеленський поінформував Анджея Дуду про розвиток безпекової ситуації на сході України.

Як повідомляється, президент України торкнувся питання забезпечення свободи пересування за нинішніх складних епідемічних умов. Він переконаний, що для громадян України не буде запроваджено додаткових обмежень для в'їзду до Республіки Польща.

Зеленський окремо порушив питання збільшення квоти дозволів для українських автомобільних перевізників.