Вартість компанії, що володіє Google, перевищила 2 трлн доларів

Компанія Alphabet Inc, якій належить Google, стала третьою у світі, чия вартість сягнула позначки у 2 трлн доларів. Акції компанії рекордно зросли 8 листопада, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Після зростання акцій - капіталізації компанії зросла до більше ніж 2 трлн доларів. Сьогодні є лише дві компанії, які перетнули цю позначку - Apple та Microsoft.

На зростання акцій Alphabet Inc. вплинули відновлення надходжень від реклами й зростання хмарного бізнесу.

Позначку в 1 трлн доларів Google перетнула в січні минулого року.

Після сьогоднішнього 1,2% зростання акцій - їх вартість становила більше ніж 3 тисячі доларів.