Пентагон стурбований пересуванням військ РФ на кордоні з Україною
Сполучені Штати продовжують спостерігати переміщення Збройних сил Росії, що викликають стурбованість, на кордоні з Україною. Про це заявив у понеділок журналістам речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє ТАСС.
"Ми продовжуємо бачити переміщення російських військових, що викликають занепокоєння, в західних районах [РФ] і біля України. Ми закликаємо їх зробити свої наміри більш зрозумілими", - сказав він.
Представник Пентагону також зазначив, що не збирається коментувати можливі плани Москви у світлі американських даних про переміщення російських військ і розкривати інформацію розвідувальних служб США щодо цього.