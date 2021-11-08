Пентагон стурбований пересуванням військ РФ на кордоні з Україною

Сполучені Штати продовжують спостерігати переміщення Збройних сил Росії, що викликають стурбованість, на кордоні з Україною. Про це заявив у понеділок журналістам речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє ТАСС.

"Ми продовжуємо бачити переміщення російських військових, що викликають занепокоєння, в західних райо ﻿ нах [РФ] і біля України. Ми закликаємо їх зробити свої наміри більш зрозумілими" , - сказав він.

Представник Пентагону також зазначив, що не збирається коментувати можливі плани Москви у світлі американських даних про переміщення російських військ і розкривати інформацію розвідувальних служб США щодо цього.