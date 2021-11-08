"Пропонували, і не раз": Разумков про отриману пропозицію очолити партію
В Україні існує партія, яка має назву "Розумна політика". Про те, чи є зв'язок між цією партією і депутатським об'єднанням "Розумна політика", розповів у програмі "Чергові по країні" ексспікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє Україна 24.
"Я не займався партійним будівництвом, коли був головою Верховної Ради. Я про це говорив відверто колегам. У мене не було на це часу, тому що я точно не буду будувати партійні проєкти, я буду будувати партію. Це абсолютно різні підходи. Побудова партії - це складний, кропіткий, довгий процес. Але я до цього готовий, сил у мене вистачає, поруч зі мною є люди, на яких я можу покластися...І я впевнений, що вони пройшли вже якийсь життєвий шлях, професійний шлях, і далі будуть тільки розвиватися, головне щоб вони залишилися людьми з тими принципами та цінностями, з якими вони прийшли й в Раду, і до влади",- сказав політик.
Дмитро Разумков також зазначив, що після його відставки з посади голови Верховної Ради він отримував пропозиції про те, щоб очолити політсилу. Крім того, він зазначив, що останнім часом таких пропозицій було кілька.
"Сьогодні приходять люди, які просять очолити партію. Я коли пропонував назву для міжфракційного депутатського об'єднання, я не звірявся з реєстром політичних партій, які існують в Україні, їх понад триста. Дійсно, є така партія, вона повністю збігається (за назвою - ред.) - "Розумна політика". Є і "Розумна сила". Якщо подивитися, можна ще знайти деякі інші політичні партії, які будуть мати кілька спільних рис. Але якщо ми говоримо про сьогодення, то йдуть пропозиції про очолювання партій, але поки я жодної не очолив", — сказав він.