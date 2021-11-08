"Пропонували, і не раз": Разумков про отриману пропозицію очолити партію

В Україні існує партія, яка має назву "Розумна політика". Про те, чи є зв'язок між цією партією і депутатським об'єднанням "Розумна політика", розповів у програмі "Чергові по країні" ексспікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє Україна 24.

"Я не займався партійним будівництвом, коли був головою Верховної Ради. Я про це говорив відверто колегам. У мене не було на це часу, тому що я точно не буду будувати партійні проєкти, я буду будувати партію. Це абсолютно різні підходи. Побудова партії - це складний, кропіткий, довгий процес. Але я до цього готовий, сил у мене вистачає, поруч зі мною є люди, на яких я можу покластися...І я впевнений, що вони пройшли вже якийсь життєвий шлях, професійний шлях, і далі будуть тільки розвиватися, головне щоб вони залишилися людьми з тими принципами та цінностями, з якими вони прийшли й в Раду, і до влади" ,- сказав політик.

Дмитро Разумков також зазначив, що після його відставки з посади голови Верховної Ради він отримував пропозиції про те, щоб очолити політсилу. Крім того, він зазначив, що останнім часом таких пропозицій було кілька.