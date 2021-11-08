Польща закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

У зв'язку із ситуацією на польсько-білоруському кордоні з вівторка о 7:00 Польща зупиняє прикордонний рух на автомобільному переході в Кузниці до подальшого повідомлення, повідомляє RMF24.

Буде зупинено як пасажирські, так і вантажні перевезення.

"У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні з завтрашнього дня, 9 листопада, з 07:00 ранку прикордонний рух на автомобільному прикордонному переході в Кузні буде призупинено. Мандрівникам варто вирушити на прикордонні переходи в Тересполі і Бобровников", - сказано у Твіттері прикордонної служби Польщі.

???? W związku z sytuacją na granicy polsko????????-bialoruskiej????????, od jutra tj.09.11 od godz.07.00 rano będzie zawieszony ruch

Podróżni, powinni się kierować na przejścia graniczne w Terespolu i Bobrownikach. #granica — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021

Прес-секретар прикордонної служби Ганна Михальська повідомила, що перехід буде закрито в обох напрямках. Проте залізничний переїзд продовжить роботу.

Вона пояснила, що це рішення пов'язане з відсутністю реакції білорусів на прохання польської сторони щодо запобігання незаконному перетину кордону. За її словами, білоруську сторону попередили, що у разі бездіяльності перехід буде закрито.