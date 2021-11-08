Польща закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
У зв'язку із ситуацією на польсько-білоруському кордоні з вівторка о 7:00 Польща зупиняє прикордонний рух на автомобільному переході в Кузниці до подальшого повідомлення, повідомляє RMF24.
Буде зупинено як пасажирські, так і вантажні перевезення.
"У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні з завтрашнього дня, 9 листопада, з 07:00 ранку прикордонний рух на автомобільному прикордонному переході в Кузні буде призупинено. Мандрівникам варто вирушити на прикордонні переходи в Тересполі і Бобровников", - сказано у Твіттері прикордонної служби Польщі.
Прес-секретар прикордонної служби Ганна Михальська повідомила, що перехід буде закрито в обох напрямках. Проте залізничний переїзд продовжить роботу.
Вона пояснила, що це рішення пов'язане з відсутністю реакції білорусів на прохання польської сторони щодо запобігання незаконному перетину кордону. За її словами, білоруську сторону попередили, що у разі бездіяльності перехід буде закрито.