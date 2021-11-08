Єврокомісія закликала розширити санкції проти Білорусі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у понеділок виступила із закликом до членів Євросоюзу якнайшвидше схвалити санкції проти Білорусі через ситуацію з мігрантами з близькосхідних країн на кордоні союзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я закликаю країни-члени ЄС нарешті схвалити розширений санкційний режим щодо влади Білорусі, яка відповідає за цю гібридну атаку" , - йдеться в її заяві, поширеній у понеділок.

У ньому наголошується, що глава ЄК висловила солідарність від імені ЄС прем'єру Польщі Матеушу Моравецькому, прем'єру Литви Інгріді Шимоніте, прем'єру Латвії Кріш'янісу Каріньшу та обговорила з ними заходи, які ЄС може вжити, щоб підтримати їх у цій кризі.

За її словами, найближчими днями заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вирушать до країн транзиту та країн походження мігрантів. Також фон дер Ляйєн нагадала, що ЄС вивчить, яким чином можна застосувати санкції щодо авіакомпаній третіх країн, які задіяні у процесі нелегального перевезення людей.

Крім того, вона закликала Мінськ перестати наражати на ризик життя людей і зазначила, що дії білоруської влади не допоможуть їм досягти успіху у своїх цілях.