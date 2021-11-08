Саакашвілі продовжить голодування у тюремній лікарні

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, як і раніше, відмовляється від лікування і продовжує голодування вже у тюремній лікарні, куди сьогодні його перевели проти його бажання, повідомили в апараті омбудсмена Грузії, повідомляє Українська правда.

За інформацією "Грузія Онлайн" з посиланням на представника апарату омбудсмена Грузії Саакашвілі продовжує голодування в ізольованій палаті, поблизу по периметру його палати немає інших в'язнів.

Один з адвокатів Саакашвілі, засновник опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Ніка Мелія сьогодні заявив, що експрезидента, можливо, було побито під час переведення до Глданської в'язниці.

Співробітник апарату омбудсмена роз'яснив, що "на знак протесту проти переведення до Глданської в'язниці Саакашвілі відмовився виходити з машини, на якій його перевозили". За його словами, "його за руки, із застосуванням сили, вивели з машини та вселили в камеру".

Він зазначив, що під час відвідин Саакашвілі "не помітив на ньому слідів фізичних ушкоджень".