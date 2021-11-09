Сrew Dragon відстикувався від МКС для фотографування

Пілотований космічний корабель Сrew Dragon успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС). Командиром екіпажу виступає астронавт Кімброу, повідомляє Лента.Ру.

За даними NASA, до сходу з орбіти корабель вперше здійснить повний обліт станції. Для цього після відстикування корабель відійде на безпечну відстань від МКС — близько 200 метрів, після чого на власній тязі в режимі автопілота здійснить круговий обліт Міжнародної космічної станції, щоб провести зйомку всієї станції зовні.

У NASA наголосили, що це буде зроблено вперше з 2011 року. Можливість кругового обльоту станції була однією з технічних вимог NASA до SpaceX для сертифікації корабля.