9 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму, День вічно живого хаосу, Міжнародний день книги світових рекордів Гіннесса, День народження неонової реклами, Всесвітній день лізингу, Міжнародний день антиядерних акцій, повідомляє УНІАН.

В Україні - День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, в США - День штату Луїзіана, День грецького йогурту, День юних читачів, День "Сходіть в художній музей", День м'ясного "хліба", День чикенбургера, Всесвітній день свободи, в Іспанії - свято Діви Марі Альмуденської, Фестиваль оливок, в Швеийцарії, Німеччини, Австрії - День винахідника, в Німеччині - доленосний день, в Бразилії - День готелів, День моделей, в Азербайджані - День Державного прапора, в Камбоджі - День Незалежності, в Індії - День штату Уттаракханд.

Пам'ятні дати 9 листопада, річниці та події

У 1911 році француз Жорж Клод запатентував неонову рекламу.

У 1927 році в Китаї була виявлена гігантська панда.

9 листопада 1961 року власник Ліверпульського магазину грамплатівок Брайан Епстайн відвідав кафе "Кеверн Клаб", де почув четвірку молодих музикантів, що іменувалися The Beatles. За два тижні до цього в його магазин зайшов чоловік, який шукав диск цієї рок-групи. Брайан страшно здивувався: про "Бітлів" він не чув. Перше враження у нього було двояким. Зачарований піснями, він був незадоволений зовнішнім виглядом і поведінкою музикантів. Але загорівся думкою стати менеджером групи.

Брайан мало підходив на цю роль. У нього зовсім не було досвіду в музичному бізнесі. До того ж він був не схожий на хлопців з групи. Однак після кількох зустрічей хлопці дали йому свою згоду. Ставши менеджером "The Beatles", Брайан почав займатися найважливішим невідкладним завданням - створював сценічний образ, привчав їх до дисципліни, працював над їх зовнішнім виглядом, вчив подавати свою музику. Пізніше Джон Леннон шкодував про те, що "The Beatles" так сильно "відполірували".

Епстайн зумів "розкрутити" ліверпульців, заборонив їм виступати за низькі гонорари, надів на них елегантні чорні костюми, куплені на власні гроші, домовився з кращими студіями, - загалом, "зрежисував" бітломанію, що охопила світ з осені 1963 року. Епстайн несподівано помер у 1967 році, і ця втрата стала початком кінця The Beatles.

У 1979 році внаслідок помилки американського комп'ютера системи NORAD (командування повітряно-космічної оборони Північної Америки\North American Aerospace Defense Command), що повідомив про радянський ядерний напад, в США була оголошена ядерна тривога. Протягом десяти хвилин світ перебував на краю ядерної війни. Пізніше було встановлено, що причиною інциденту стала комп'ютерна стрічка, призначена для відпрацювання дій при ракетному нападі, яка була помилково завантажена в комп'ютер, що знаходиться на бойовому чергуванні.

У 1989 році в ніч з 9 на 10 листопада був відкритий вільний прохід громадян зі Східної в Західну частину Берліна. Почалося руйнування Берлінської стіни. Спорудження Берлінської стіни - одного з найвідоміших символів "холодної війни" - було розпочато 13 серпня 1961 року. Спочатку це були, головним чином, дротяні загородження, які потім перетворилися в бетонну стіну висотою до п'яти метрів з простягнутою поверху колючим дротом і з сторожовими вишками. Довжина стіни, що розділяла місто, була 45 кілометрів плюс 120 кілометрів навколо Західного Берліна, що відокремлювали його від решти території НДР.

Стіна повинна була скоротити кількість перебіжчиків з НДР в Західний Берлін, число яких зростало з року в рік (до початку зведення стіни з НДР на захід бігли до двох мільйонів чоловік). Західні країни виступили з протестом, в НДР і ФРН проходили демонстрації обурених німців, але це не призвело ні до яких результатів. Зі східного боку до стіни примикала мертва зона шириною в півкілометра, де стояли будинки, зруйновані у війну. Із західного боку люди підходили до стіни, малювали на ній карикатури і писали заклики до миру. 9 листопада 1989 року, після падіння комуністичного режиму в НДР, негайно почалося руйнування стіни берлінцями.

Незабаром більша її частина була розібрана на сувеніри. Зараз існує Музей Берлінської стіни, де розповідається, на які хитрощі йшли люди, щоб подолати її. Наприклад, одна подружня пара буквально катапультувала свою дитину через стіну. У листопаді 2004 року, в 15-ту річницю падіння Берлінської стіни, в столиці Німеччини відбулася урочиста церемонія відкриття пам'ятника Берлінській стіні.

Він являє собою відновлену ділянку стіни довжиною 200 метрів на місці контрольно-пропускного пункту "Чарлі", головного переходу між західною і східною частинами Берліна. Поруч поставлені 1065 хрестів в пам'ять про людей, убитих в 1961-1989 роках при спробі втекти зі Східної Німеччини в Західну. Втім, точна цифра загиблих навряд чи може бути названа, так як дані з різних джерел сильно відрізняються.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 листопада вшановує пам'ять Нестора Літописця - ченця Києво-Печерського монастиря, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Він вважається одним з авторів "Повісті минулих літ".

Що сьогодні не можна робити

Якщо дали обіцянку, то його потрібно виконати. Можливі скандали і сварки, але постарайтеся їх уникнути. На уїдливі зауваження навіть найближчих людей не реагуйте. Не займайтеся тим, що може нашкодити очам. У цей день вони особливо вразливі. Також постарайтеся не ризикувати.

Прикмети на 9 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

вранці на деревах іній - до морозів;

вранці стелиться туман - до відлиги.

Іменини 9 листопада

Іменини у Андрія, Миколи, Івана, Степана, Сергія та Максима.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева.