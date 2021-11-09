Разумков оцінив можливість позбавлення його мандату

В Україні влада повинна займатися боротьбою з коронавірусом, економічною та енергетичною кризою, а також ситуацією на Донбасі, а не вирішувати питання про те, як можна відібрати мандат. Про це заявив на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Україна 24.

"Я зараз за останній місяць в шоці від того, що відбувається в країні, а за останні дні я здивувався ще більше. Коли в Офісі президента про це відверто говорять представники "Слуги народу", які потім виходять і розповідають своїм колегам, відбуваються наради, присвячені питанню, як забрати мандат у Разумкова, ви знаєте, мені стає страшно" , — сказав політик.

Він зазначив, що сьогодні в країні накопичилася така кількість проблем, що на прийняття інших рішень немає часу.

"У державі 700 людей гине на добу (від COVID-19-ред.), по 30 тисяч хворіє, йде війна, тарифна криза, немає газу, в екстреному режимі включаємо російську електроенергію, білоруську електроенергію, у нас серйозні виклики для того, щоб забезпечити малозабезпечені верстви населення, і це тільки 5% проблем, які стоять перед державою. Саме цим повинен займатися Офіс президента і всі інші інституції, а не займатися питанням, як забрати мандат. У них законних підстав немає, вони підуть, вибачте за сленг, "по бєспрєдєлу". Вони не звертають уваги на закон, кажуть, що закон для них не писаний. Тому не треба витрачати час, нехай займуться чимось корисним, а далі ми подивимося" , — сказав Разумков.

Він повідомив, що оцінку його роботі в Раді повинні дати українці.

"Я з ними не боровся за посади, я вважаю, що посада - це інструмент. Добре, вони за мене голосували у Верховній Раді, коли обирали на керівника парламенту. Я сподіваюся, що непогано працював ці 2 роки, оцінку також даватимуть люди. Але мандат вони мені не давали" , - зазначив колишній голова Верховної Ради.

Дмитро Разумков також повідомив, що він думає про можливість проведення процедури по позбавленню його мандата.