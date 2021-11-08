Акції розробника антивірусів McAfee продали за $14 млрд

Група інвестиційних фондів домовилася про купівлю великого розробника антивірусів американської McAfee Corp за $14 млрд. Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Корреспондент.

До консорціуму покупців на чолі з фондами прямих інвестицій Advent International Corp. та Permira Advisers LLC входять Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Ltd та підрозділ Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Вони запропонували по $26 за акцію McAfee, що є премією 22,6% щодо ціни на закриття торгів 4 листопада ($21,21). Угода буде повністю оплачена грошима.

McAfee є постачальником антивірусного програмного забезпечення, зокрема для дата-центрів та хмарних сервісів. Програмні продукти компанії використовуються у 182 країнах світу більш ніж на 600 млн. пристроїв. Її акції за останній рік подорожчали на 55%.