У Чехії помер побитий українець

У лікарні чеської столиці помер 42-річний житель міста Стрий Павло Ратов, який працював за кордоном будівельником та отримав удар у голову від охоронця празького нічного клубу Goldfingers. Про це у понеділок повідомляє видання Zaxid.net з посиланням на відомості його дружини Світлани Ратової.

Українець помер у Празі ще у п'ятницю, 5 листопада. Як розповіла дружина померлого, інцидент стався 10 жовтня. Павло Ратов разом із двома колегами, з якими працював у Чехії будівельниками, гуляв Прагою. У центрі міста вони зайшли до нічного клубу. Однак, побачивши ціни, вирішили піти звідти. Тоді на чоловіків, за словами покійної дружини, напав охоронець закладу.

"Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть, погані українці, свині. Пхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст" , - сказала Ратова.

Потім охоронець на вулиці підійшов до Ратова і завдав одного удару в голову.

"... Павло впав, розбив собі голову і знепритомнів. Більше в себе він не прийшов. На відео з камер спостереження все видно" , - стверджувала вона.

У лікарні в українця діагностували набряк мозку та тяжку черепно-мозкову травму. Чоловік майже місяць перебував у реанімації непритомний. Дружина померлого дізналася, що охоронець у минулому займався боксом.

"Я найняла адвоката, і він дізнався, що той охоронець-чех, колишній боксер. Крім того, раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Зараз він продовжує працювати у тому клубі" , - додала вона.

Світлана Ратова поїхала до Праги, щоби забрати тіло чоловіка в Україну. Місцева поліція вже відкрила кримінальне провадження.