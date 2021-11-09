США та Румунія домовилися протидіяти агресії РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску у понеділок на зустрічі у Вашингтоні домовилися про співпрацю у сферах забезпечення безпеки у регіоні Чорного моря та протидії "російській агресії", повідомляє ТАСС.

"Держсекретар дав високу оцінку Румунії як стійкому союзнику з НАТО, вони домовилися співпрацювати у питаннях безпеки в Чорному морі, а також у світлі російської агресії проти України та інших країн на східному фланзі НАТО" , - йдеться в повідомленні, поширеному Держдепартаментом за підсумками консультацій.

Крім цього, сторони обговорили стратегічне партнерство Вашингтона та Бухареста у справі "зміцнення зв'язків у сфері оборони та енергетики, протидії спільним загрозам та викликам" та "підтвердили своє бажання підвищувати енергетичну безпеку Європи".