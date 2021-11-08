МОЗ залучає до вакцинації населення інтернів

В Україні до вакцинації від коронавірусу залучать студентів-медиків. Також вони працюватимуть із госпіталізованими ковід-пацієнтами, повідомляє Корреспондент.

Про це у понеділок, 8 листопада, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час наради під головуванням Президента Володимира Зеленського. Глава МОЗ розповів, що студентів-медиків вже активно залучають до роботи у пунктах вакцинації.

Він також зазначив, що всього в країні пройшли імунізацію від коронавірусу 11,5 млн громадян, 8 млн з них імунізовані двома дозами.

Водночас Ляшко зазначив, що цими вихідними було зафіксоване зменшення кількості щеплень у кількох областях, серед яких Житомирська та Одеська.

Міністр вкотре наголосив на важливості вакцинації та поінформував, що серед госпіталізованих із COVID-19 понад 95% не щеплені від коронавірусу.