Курс біткоїну перевищив $67 тисяч

Курс біткоїну оновив історичний рекорд, вперше піднявшись понад 67 тисяч доларів до 67,63 тисячі. Про це свідчать дані торгів, повідомляє Лента.Ру.

До ранку понеділка, 8 листопада, капіталізація ринку криптовалют побила рекорд і вперше перевищила 3 трильйони доларів.

У ніч на понеділок, 8 листопада, курс біткоїну почав різко зростати в порівнянні з останніми двома тижнями і вранці злетів понад 66 тисяч доларів за монету. На максимумі ціна доходила до 66,34 тисячі доларів. Востаннє на такому рівні монета торгувалася 21 жовтня. До 67 тисяч біткоїн доходив лише 20 жовтня, після чого скоригувався.