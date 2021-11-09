У "Дія" з'являться довідки про протипоказання до COVID-щеплень

Довідки, які лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації від COVID-19 будуть доступні в застосунку "Дія".﻿ Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", повідомляє УНІАН.

Він нагадав, що сьогодні міністерством затверджена форма такої довідки. Серед них буде і тримісячний період після перенесення хвороби.

За його словами, вона буде видаватися тоді, коли в електронній системі охорони здоров’я з’явиться запис про те, що людина перехворіла на COVID-19. Довідку буде підтягувати додаток "Дія", щоб нею було зручно користуватися в електронній формі.

Міністр відзначив, що цей висновок буде діяти три місяці. При цьому додав:

"Це буде "зашиватися" в протипоказання для вакцинації".