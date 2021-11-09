США оголосили про нагороду до $10 млн за дані про хакерів REvil

Держдеп США пропонує винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію про керівників угрупування хакерів Sodinokibi, яке "також відоме як REvil", заявив у понеділок прессекретар американського відомства Нед Прайс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Держдеп пропонує винагороду розміром до $10 млн за інформацію, що веде до встановлення особи або місцезнаходження будь-якої особи, яка відіграє ключову роль у Sodinokibi" , - йдеться у заяві Прайса.

Крім того, він оголосив про винагороду розміром до $5 млн за інформацію, яка допоможе в арешті або винесенні судового вироку стосовно будь-якої особи, "яка таємно задумувала брати участь або спробувати брати участь" у діяльності, що має відношення до Sodinokibi.

У липні компанія Kaseya, що базується в США, зазнала масштабної кібератаки із застосуванням вірусу-вимагача. Хакерська атака торкнулася компанії, прямо чи опосередковано пов'язані з Kaseya. Kaseya займається віддаленим контролем за програмами своїх клієнтів: постачальників інтернет-послуг для бізнесу. Повідомлялося, що кібератаку здійснило хакерське угруповання REvil, якому приписують зв'язки з РФ.