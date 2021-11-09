Шкарлет озвучив кількість невакцинованих освітян

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет озвучив кількість нещеплених від COVID-19 працівників освіти. За словами міністра, їхня кількість становить приблизно 10%. Про це Шкарлет розповів у етері ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Якщо брати всю систему освіти, від дошкільної до вищої ланки. У нас 1 160 000 працівників, з них 835 000 вакциновано однією дозою, ще 200 000 повністю вакциновано. 120 000 ще не вакциновано, тобто це 10%, але серед них можуть бути ті, хто має протипоказання. Загалом за освітою 10%, за середньою освітою - 7%" , - заявив міністр.