На Волині майже тисячу нещеплених освітян відсторонили від роботи

З 8 листопада, коли Волинь перейшла в "червону зону", в області офіційно відсторонили від роботи 995 невакцинованих працівників освітніх закладів, повідомляє Українська правда.

Як передає "Суспільне" з посиланням на заступника обласного управління освіти Тетяну Соломіну, серед відсторонених – 348 працівників закладів дошкільної освіти та 647 працівників шкіл.

Усього в області – 38 150 освітян. Зі слів Соломіної, учні 396 шкіл на Волині наразі навчаються дистанційно.

Всього в області – 562 заклади загальної середньої освіти. 8 загальноосвітніх навчальних закладів пішли на канікули.