У Тбілісі пояснили переведення Саакашвілі до тюремної лікарні

За інформацією грузинських ЗМІ глава Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе стверджує, що рішення про переведення експрезидента Михайла Саакашвілі з в'язниці Руставі до медичного закладу для обвинувачених та засуджених №18 (Глданська в'язниця) продиктовано бажанням влади не допустити погіршення його стану, повідомляє Корреспондент.

"Будь-яке наше рішення про переведення ув'язненого в іншу пенітенціарну установу приймається, виходячи з його безпеки та стану здоров'я. Михайло Саакашвілі відмовився від суттєвої частини лікування, що проводиться йому, зростав ризик погіршення його здоров'я" , - сказав він.

Брегадзе підкреслив, що у тюремній лікарні спостереження за Саакашвілі "буде краще і пильніше". За словами міністра, головний чинник, через який Саакашвілі був госпіталізований саме до Глданської в'язниці, - це безпека.