США обіцяють тиснути на Лукашенко через мігрантів

Офіційний Вашингтон не припинить свого тиску на режим Олександра Лукашенка в Білорусі на тлі створення ним масових потоків мігрантів до ЄС, а також зусиль щодо дестабілізації миру й безпеки в Європі.﻿ Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Укрiнформ.

«Ми занепокоєні тривожними кадрами й повідомленнями, які надійшли впродовж вихідних з білорусько-польського кордону. Сполучені Штати рішуче засуджують політичне використання та примушення режимом Лукашенка вразливої категорії людей, а також бездушне й нелюдське сприяння з боку режиму потокам нелегальної міграції через його кордони» , - наголосив представник Держдепу.

У цьому зв’язку він підкреслив, що Сполучені Штати закликають режим «негайно припинити його кампанію щодо організації та примусового створення потоків нелегальних мігрантів» через білоруський кордон до Європи.

«Допоки режим у Білорусі відмовлятиметься виконувати власні міжнародні зобов’язання, підриватиме мир і безпеку в Європі, продовжуватиме пригнічувати й знущатися над людьми, які прагнуть жити у свободі, ми продовжимо тиснути на Лукашенка» ,- заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він також зауважив, що Штати й надалі підтримуватимуть Польщу та всіх партнерів у Європі, яким загрожують неприйнятні дії з боку режиму в Білорусі.