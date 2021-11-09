ОП відреагував на закиди щодо закриття KyivPost

Прессекретар Президента Сергій Никифоров заявив, що Офісі Президента здивовані тим, як окремі політики та медійники звинувачують в закритті KyivPost ОП.

“Уявити сучасне медіаполе України без KyivPost неможливо. 26 років це видання не лише знайомило іноземців із нашою країною, а й здобувало бездоганну репутацію високими стандартами роботи. Що б не було причиною сьогоднішніх новин про KyivPost, сподіваємося, видання продовжить роботу і збереже ту якість та стиль, які ставили його на найвищий щабель серед українських медіа” , - написав Никифоров у Фейсбуці.

Також, за його словами:

“При цьому ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс Президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти. Закликаємо не намагатися робити піар на проблемах авторитетного видання, а натомість брати з нього приклад - будувати собі ім’я щоденною якісною роботою”.