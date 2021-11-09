В ООН назвали головні причини парникових викидів

Переробка, упаковка, транспортування і споживання продуктів харчування, а також утилізація відходів від них виводять продовольчу сферу на перше місце в переліку джерел викидів парникових газів, повідомляє Укрiнформ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в новому дослідженні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), представленому в понеділок на кліматичній конференції COP26 у Глазго.

Ланцюжок поставок продовольства в багатьох країнах світу обганяє за обсягами викидів сільське господарство.

«Найбільш важливою тенденцією... з 1990 року є дедалі більша роль викидів, пов'язаних з продовольством… Це має важливі наслідки для національних стратегій щодо пом'якшення наслідків зміни клімату» , - сказав головний економіст FAO Максімо Тореро.

Згідно з новими даними, 31% викидів парникових газів, зумовлених діяльністю людини, припадає на світові агропродовольчі системи. Більшість із них виробляється у продовольчій сфері, а не безпосередньо в сільському господарстві.