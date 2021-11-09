Geely презентувала конкурента электрогрузовика Tesla

Китайська компанія Geely у понеділок, 8 листопада, представила нову електричну напіввантажівку Homtruck, яка буде конкурувати з Tesla Semi Ілона Маска, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією CNBC група комерційних автомобілів Geely, Farizon Auto, планує випустити Homtruck у 2024-му році та націлюється на продажі на міжнародних ринках Європи, Кореї, Японії та Північної Америки.

У компанії висловили сподівання, що вже до 2023 року у Homtruck будуть деякі функції з автономного керування. Вже у 2030 році напіввантажівка повинна досягти повної автономності.

Homtruck випускатиметься з різними варіантами живлення серед яких - метаноловий гібрид та чисто електричний. Інформації про вартість моделі поки що немає.