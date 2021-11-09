Штурм COVID-лікарні у Миколаєві: у Нацполіції розповіли подробиці

У ситуації з інфекційною лікарнею Миколаївської області, щодо якої 5 листопада була розповсюджена інформація про її можливий штурм, то там конфлікт було вичерпано після того, як люди, які намагалися потрапити до цієї лікарні, зламали там шлагбаум, повідомляє Укрінформ.

Про це в етері «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив голова Національної поліції України (НПУ) Ігор Клименко.

«Що стосується конкретного випадку по Миколаївській області – то конфлікт там був вичерпаний після того, як був зламаний шлагбаум людьми, які намагалися потрапити до лікарні. На той час поліція порахувала, що небезпеки для життя та здоров’я медичного персоналу вже не було, бо люди досягли свого і отримали ту медичну допомогу, яку вони просили отримати» , - поінформував Клименко.

Окремо, відповідаючи на питання, він зазначив, що у Національній поліції України не вистачить особового складу, щоб біля кожної лікарні виставити якийсь пост для охорони медзакладів.