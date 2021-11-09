Ляшко повідомив, коли медиків включать до списку обов'язкової вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що медичних працівників також включать до списку професій, для яких є обов'язковою вакцинація від COVID-19. Але при цьому він зазначив, що, мабуть, це зроблять не зараз, а наступних етапах розширення списку. Про це він заявив в ефірі ток-шоу Свобода слова на ICTV, повідомляє Корреспондент.

"Бують такі лікарні, де два анестезіологи. Їх два. Усунути їх від роботи та відділення зупиняється. Тому ми провели аналіз та розуміємо, де зараз невакциновані медпрацівники. На наступних етапах розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації - там з'явиться і медичний працівник" , - заявив міністр.

Разом з тим Ляшко зазначив, що до списку мають намір внести низку нових професій для обов'язкової вакцинації. Пропонується доповнити перелік працівниками: