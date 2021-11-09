"Нафтогаз" спростував чутки про "газовий подарунок" Коломойському

У НАК "Нафтогаз України" спростовують інформацію про нібито передачу олігарху Ігорю Коломойському природного газу на суму понад 100 мільярдів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Інформація про те, що "Нафтогаз" підписав із бізнесменом Ігорем Коломойським мирову угоду і погодився віддати йому 3,5 млрд кубометрів газу, не відповідає дійсності. Заява народного депутата України Олексія Гончаренка є неправдою. Історія сягає корінням у 2008-2010 роки, з того часу точаться суперечки. Зараз триває судовий процес, який має схвалити рішення щодо спірного газу" , - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

У НАК "Нафтогаз" закликали політиків та експертів до збалансованого та відповідального поширення інформації про діяльність компанії. Більш детальну інформацію, яка містить опис ситуації та позиції сторін, у "Нафтогазі" пообіцяли оприлюднити найближчим часом.