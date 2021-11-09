Харківський суд відмовив Добкіну у перерахунку голосів

Харківський окружний адмінсуд не задовольнив позови кандидата у мери Харкова Михайла Добкіна до територіальних виборчих комісій в чотирьох районах Харкова, щодо розбіжностей у кількості голосів на користь Ігоря Терехова.﻿ Про це розповів представник Добкіна у суді, адвокат Анатолій Родзинський, повідомляє Укрiнформ.

"Суд не задовольнив позовів кандидата у мери Харкова Михайла Добкіна до територіальних виборчих комісій у чотирьох районах - Новобаварському, Слобідському, Основ'янському та Індустріальному - де виявлено розбіжності майже у дві тисячі голосів на користь Ігоря Терехова", - зазначив Анатолій Родзинський.

За його словами, якби суд задовольнив позови Добкіна, перерахунок голосів мав би вплинути на рішення щодо проведення другого туру виборів міського голови.

"Вважаємо, що рішення суду мають формальні ознаки. Наші спостерігачі встановили, що цифри за Терехова у протоколах ДВК є меншими, а цифри за інших кандидатів - більшими. При цьому дві судді сказали, що більше довіряють протоколам ДВК, а третя, хоча й констатувала різні цифри у протоколах ДВК, послалась на те, що встановлення факту підробки протоколів не належить до компетенції суду. При цьому виборчий кодекс стверджує, що у разі встановлення розбіжностей треба приймати рішення про перерахунок голосів" , - каже адвокат.

За його словами, протягом двох днів всі 4 рішення суду будуть оскаржені у апеляції.