У Києві збили поліцейського, який оформляв аварію

У Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги. Машина збила поліцейського, який оформлював ще одну аварію, повідомляє Новое время.

Як інформує dtp.kiev.ua. на місці зіткнення одразу трьох автомобілів ускладнився рух. Туди прибули карети швидкої допомоги та патрульні екіпажі.

Як зазначається у повідомленні, спершу на дорозі зіткнулися дві легкові машини. Вони увімкнули аварійні сигнали. Попереду їх зупинився автомобіль поліції.

Патрульний вийшов із машини та почав оформлювати ДТП. У цей момент на смугу вилетів позашляховик і врізався в один з автомобілів, внаслідок чого поліцейського затиснуло між машинами.

На місці вже працюють правоохоронці та медики.