Греція встановила новий рекорд COVID-заражень

За минулу добу в Греції виявили 7335 випадків зараження на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться у звіті Національної організації громадської охорони здоров'я EODY, повідомляє Корреспондент.

Фахівці наголосили, що це максимальна добова захворюваність у країні за весь час пандемії. Рівень зараження в Греції почав різко зростати 1 листопада, коли кількість нових випадків захворювання на COVID-19 досягла 5424 проти 2722 на день раніше. З 2 по 5 листопада почали виявляти по 6,8 тис. заражень на добу, але потім темпи поширення інфекції сповільнилися, і до 7 листопада добовий показник становив 4,3 тис. випадків. Проте у понеділок у країні зафіксували антирекорд.

Також у країні від коронавірусу за добу померла рекордна кількість людей - 65 осіб. Ця кількість летальних випадків стала рекордною за останні пів року. Востаннє кількість смертей понад 64 фіксували 8 травня, коли померли 68 людей.

За добу до лікарень госпіталізували 407 носіїв COVID-19, на 5,71% більше, ніж напередодні. Протягом тижня до стаціонарів надходило приблизно по 360 осіб на день.