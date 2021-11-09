Корабель Crew Dragon успішно приземлився на Землю

Чотири астронавти SpaceX повернулися на Землю після піврічної місії. Вони повертаються на борту космічного корабля Crew Dragon, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Астронавти відстикувалися від космічної станції, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена з квітня, передає NASA у Twitter. Космонавти приземлились о 22:33 понеділка (5: 33 вівторка - за київським часом) біля узбережжя Флориди.

Команда SpaceX-Шейн Кімбро і Меган МакАртур з NASA, французький астронавт Томас Песке з Європейського космічного агентства та Акіхіко Хошиде з Японії - повертається на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС.

NASA та SpaceX сподіваються розпочати ще одну місію на цьому тижні.