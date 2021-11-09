Корабель Crew Dragon успішно приземлився на Землю

Корабель Crew Dragon успішно приземлився на Землю

Чотири астронавти SpaceX повернулися на Землю після піврічної місії. Вони повертаються на борту космічного корабля Crew Dragon, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Астронавти відстикувалися від космічної станції, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена з квітня, передає NASA у Twitter. Космонавти приземлились о 22:33 понеділка (5: 33 вівторка - за київським часом) біля узбережжя Флориди.

Команда SpaceX-Шейн Кімбро і Меган МакАртур з NASA, французький астронавт Томас Песке з Європейського космічного агентства та Акіхіко Хошиде з Японії - повертається на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС.

NASA та SpaceX сподіваються розпочати ще одну місію на цьому тижні.

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