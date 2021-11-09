Данія посилює карантин через спалах коронавірусу

Данія, яка має один з найвищих показників вакцинації в Європі, знову запроваджує карантинні обмеження, щоб зупинити новий сплеск зараження Covid-19.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Українська правда.

За матеріалами Bloomberg данцям доведеться знову пред'являти ковід-паспорти для відвідування публічних місць і заходів.﻿ Цей крок є наслідком рекомендації органів охорони здоров’я щодо того, щоб країна перекваліфікувала вірус як хворобу, яка становить "небезпеку для суспільства".

"Органи охорони здоров’я очікують, що зараження зросте в найближчі місяці і що зростання буде швидше, ніж очікувалося" , – сказав Фредеріксен.

У вівторок уряд представить цю пропозицію на розгляд парламенту.

Данія першою в ЄС скасувала обмеження у вересні, але за останні два тижні кількість заражених зросла більш ніж вдвічі. Прем'єр-міністр закликав усіх невакцинованих данців зробити щеплення.